Анонс на 20 декабря

20 декабря во Владивостоке в 12.00 в администрации Приморского края (ул. Светланская 22, 1 этаж, конференц-зал) пройдет обсуждение правоприменительной практики в сфере морских перевозок.

20 декабря во Владивостоке пройдет жеребьевка земельных участков для многодетных семей города.

20 декабря в селе Посьет состоится открытие зимнего катка на новой многофункциональной спортивной площадке.

20 декабря во Владивостоке с 17.00 до 19.00 в галерее «Арка» (ул. Светланская, 5) пройдет вернисаж для гостей и прессы, который предваряет выставку Елены Никитиной «Любовь к Пабло Пикассо».

20 декабря во Владивостоке с 10.00 до 15.00 в театрально-концертном комплексе «Андеграунд» (ул. Гоголя, 39а) состоится итоговый краевой Форум «Городская среда».

20 декабря во Владивостоке клубе МРЦ «Антресоль» в 16.00 (Океанский проспект 99-76) пройдет мастер-класс «Новогодняя открытка» (декоративно-прикладное творчество).

20 декабря г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – «Динамо» Рига. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

20 декабря — День работника органов безопасности.

20 декабря — Международный день солидарности людей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]