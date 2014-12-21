Анонс на 20 декабря
20 декабря во Владивостоке в 12.00 в администрации Приморского края (ул. Светланская 22, 1 этаж, конференц-зал) пройдет обсуждение правоприменительной практики в сфере морских перевозок.
20 декабря во Владивостоке пройдет жеребьевка земельных участков для многодетных семей города.
20 декабря в селе Посьет состоится открытие зимнего катка на новой многофункциональной спортивной площадке.
20 декабря во Владивостоке с 17.00 до 19.00 в галерее «Арка» (ул. Светланская, 5) пройдет вернисаж для гостей и прессы, который предваряет выставку Елены Никитиной «Любовь к Пабло Пикассо».
20 декабря во Владивостоке с 10.00 до 15.00 в театрально-концертном комплексе «Андеграунд» (ул. Гоголя, 39а) состоится итоговый краевой Форум «Городская среда».
20 декабря во Владивостоке клубе МРЦ «Антресоль» в 16.00 (Океанский проспект 99-76) пройдет мастер-класс «Новогодняя открытка» (декоративно-прикладное творчество).
20 декабря г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – «Динамо» Рига. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.
20 декабря — День работника органов безопасности.
20 декабря — Международный день солидарности людей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
18.12.2017 Анонс на 19 декабря
-
17.12.2017 Выставка Елены Никитиной «Любовь к Пабло Пикассо» пройдет во Владивостоке
-
29.12.2016 Анонс на 30 декабря
-
04.12.2016 Анонс на 5 декабря
-
23.12.2014 Анонс на 24 декабря
-
21.12.2014 Анонс на 22 декабря
Добавить комментарий