Сборная Приморского края по карате киокушинкай - сильнейшая на Дальнем Востоке - формирует новый состав. В Арсеньеве прошли крупные краевые соревнования – чемпионат среди взрослых и первенство среди школьников.

На татами новички и титулованные спортсмены. Открытый чемпионат края и первенство – хорошая традиция в одном зале собирать тех, для кого спортивная карьера впереди и для тех, кому защищать высокое место в рейтинге не только краевых, российских, но и мировых состязаний. Алексей Серегин двукратный призер России среди юношей до сих пор помнит свой бой за серебро в Санкт-Петербурге. Чтобы определить победителя, понадобилось дополнительное время.

Алексей Серёгин, призер Первенства России среди юношей: «Я собрал волю в кулак и решил, что настало время побеждать. Начал работать более активно, чем мой соперник, поэтому победил».

Александр Голубцов из Владивостока - чемпион мира прошлого года, в этом в Токио взял бронзу. Его секрет мастерства в поиске новых тактических решений.

Александр Голубцов, призер чемпионата мира: «Придумал себе новую технику, которая отличается от техники на прошлом турнире, так как противник может увидеть ее, запомнить и использовать против меня».

Более двух сотен спортсменов принял Арсеньев под крышей местного спорткомплекса. Традиционно сильные команды - краевой центр, Артем. А настоящей кузницей чемпионов в последнее время стал Лучегорск.

Евгений Савин, президент федерации академии киокушинкай Приморского края: «Так получилось, что город небольшой и ребята тренируются в одном зале. Они друг друга поддерживают».

Сборная России на последнем чемпионате мира добыла 27 наград, из них четверть – победы приморских каратистов. Это самый крупный вклад в копилку национальной команды за счет одной территории. Вот и в этот раз среди тех, кто одержит победу, тоже обязательно появятся кандидаты в сборную страны. Только подтвердить успех надо сперва на Дальнем Востоке, а потом на российском чемпионате.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]