Избран новый заместитель председателя комитета краевого парламента

В составе комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Приморского края произошли кадровые изменения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на отдел по взаимодействию со СМИ управления по связям с общественностью и СМИ аппарата Заксобрания.

Председатель профильного комитета Законодательного Собрания Дмитрий Новиков в ходе внеочередного заседания предложил кандидатуру депутата ЗС Владимира Хмелева для избрания на должность заместителя председателя комитета ЗС ПК по регламенту, депутатской этике и организации работы.

Решение об избрании Владимира Хмелева на должность заместителя председателя комитета принято единогласно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]