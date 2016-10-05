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Вчера, 15:34
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Избран новый заместитель председателя комитета краевого парламента

Избран новый заместитель председателя комитета краевого парламента

Фото: newsvl.ru

В составе комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Приморского края произошли кадровые изменения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на отдел по взаимодействию со СМИ управления по связям с общественностью и СМИ аппарата Заксобрания.

Председатель профильного комитета Законодательного Собрания Дмитрий Новиков в ходе внеочередного заседания предложил кандидатуру депутата ЗС Владимира Хмелева для избрания на должность заместителя председателя комитета ЗС ПК по регламенту, депутатской этике и организации работы.

Решение об избрании Владимира Хмелева на должность заместителя председателя комитета принято единогласно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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