Избран новый заместитель председателя комитета краевого парламента
В составе комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Приморского края произошли кадровые изменения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на отдел по взаимодействию со СМИ управления по связям с общественностью и СМИ аппарата Заксобрания.
Председатель профильного комитета Законодательного Собрания Дмитрий Новиков в ходе внеочередного заседания предложил кандидатуру депутата ЗС Владимира Хмелева для избрания на должность заместителя председателя комитета ЗС ПК по регламенту, депутатской этике и организации работы.
Решение об избрании Владимира Хмелева на должность заместителя председателя комитета принято единогласно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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