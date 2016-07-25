Завод по выращиванию мальков трепанга и гребешка построят в Приморье

Рабочая встреча заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с президентом «Далянь Ифэн Сипродактс Трейд» Чжаном Ханьцзинем прошла во вторник, 19 декабря, во Владивостоке в рамках Дня китайского инвестора. В мероприятии принял участие врио Губернатора края Андрей Тарасенко.

Инвестор презентовал проект по развитию марикультуры.

«Наша компания преимущественно занимается марикультурой. Производим определенные виды мальков для аквакультуры, занимаемся также продажей морепродуктов. В Приморском крае я сотрудничаю с компанией "Силайф". Наш проект в Приморье заключается в создании производства мальков определенных видов марикультуры в аквариуме общим объемом 1,5 тысячи кубометров. На втором этапе планируем расшириться до пяти тысяч кубов», – отметил Чжан Ханьцзинь.

Выращивать планируется молодь трепанга и гребешка в искусственных условиях, а также построить цех по переработке гидробионтов, ферму на воде, прибрежную базу, цех по переработке и хранению продукции. Реализация готового продукта планируется как на внутренней рынок, так и на экспорт. Отметим, что в 2016 году «Силайф» получила статус резидента Свободного порта Владивостока.

Юрий Трутнев поблагодарил китайскую сторону за желание работать на Дальнем Востоке России.

Участники встречи также обсудили сложные вопросы, с которыми сталкиваются бизнесмены в ходе реализации проекта, в частности различных административных согласований.

По словам врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко, необходимо постоянно совершенствовать условия работы бизнеса в регионе, потому что каждый проект уникален. Важна работа по созданию специальных институтов поддержки именно крупных инвесторов, уже реализующих свои проекты в рамках механизмов ТОР и СПВ, убежден глава региона.

Отметим, в рамках исполнения федерального закона «О свободном порте Владивосток», подписанного Президентом России Владимиром Путиным в 2015 году, заключено уже более 360 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму более 350 миллиардов рублей с перспективой создания в крае более 30 тысяч новых рабочих мест. Статус резидента Свободного порта получили уже около 10 компаний с участием китайского капитала.

Справочно: компания «Силайф», партнер «Далянь Ифэн Сипродактс Трейд» – один из пионеров в области создания марикультурных хозяйств в Приморском крае. Специализируется на разведении и культивировании дальневосточного трепанга, гребешка приморского, мидии тихоокеанской. За 2013-2016 годы компанией было реализовано около 20 миллионов штук молоди трепанга и гребешка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]