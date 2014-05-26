В Находке задержан наркодилер
Находкинские транспортные полицейские задержали мужчину, сбывавшего героин наркозависимым. В квартире подозреваемого было обнаружено более 20 полиэтиленовых свертков с наркотиком.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортную полицию, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте установили личность 55-летнего приморца, который незаконно сбыл сверток с героином. Вес наркотического средства составил 0,220 грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках расследования уголовного дела транспортные полицейские обыскали жилье подозреваемого, где было обнаружено 23 полиэтиленовых свертка с героином. Общий вес наркотиков составил порядка семи граммов. Ранее житель Приморского края привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
По данному факту следственным отделением Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до десяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – заключение под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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