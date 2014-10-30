Согласно медицинской статистике каждый двадцатый житель Приморья, а это сто тысяч человек, живет с особенностями генетического развития. В случае неграмотного планирования семьи эти патологии, как правило, приводят к тяжелым наследственным болезням у детей. Но снизить или даже избежать эти семейные трагедии можно, если каждый из нас всерьез задумается о своем здоровье.

В эту высотку приезжают со всего Приморья. На восьмом этаже краевой медицинский центр, работа кипит с утра до позднего вечера. С помощью этих аппаратов исследователи и лаборанты ежедневно пропускают сотни пробирок. 40 лет назад все началось с одного кабинета медицинской генетики с почти нулевой лабораторной базой. Помощь тогда оказывали только узкому кругу лиц. Сегодня генетика в Приморье - лидер на Дальнем Востоке.

Сергей Воронин, заведующий краевой медико-генетической консультации, главный специалист Минздрава РФ по медицинской генетике в ДВФО: «Запустили неонатальный скрининг в рамках нацпроекта под эгидой Минздрава и, если раньше мы смотрели два наследственных заболевания, то теперь уже пять. Создали лабораторию ДНК-диагностики наследственных заболеваний, которой раньше не существовало на Дальнем Востоке».

Кроме того, приморские генетики выявляют внутриутробные патологии сердца и нервной системы и это еще не предел. Недавнее приобретение - масс-спектрометр. Единственный на Дальнем Востоке. С его помощью врачи смогут одномоментно выявлять сразу 35 наследственных заболеваний у новорожденного.

Сергей Воронин, заведующий краевой медико-генетической консультации, главный специалист Минздрава РФ по медицинской генетике в ДВФО: «Поэтому сейчас все новорожденные Приморья обследуются уже сразу на 40 заболеваний. И это хорошо. Выявляем своевременно, ребенок может начать вовремя лечиться, и родители видят его здоровую жизнь».

Пациентов принимают бесплатно по направлениям из больниц и поликлиник. Но врачи говорят, у жителей России культура профилактики заболеваний на крайне низком уровне. По их статистике, как минимум только 10 процентов от общего числа, например, планируют создание семьи вместе с врачами. Остальные обращаются за помощью, когда проблемы со здоровьем уже появились. Именно поэтому специалисты рекомендуют регулярно наблюдаться у врачей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]