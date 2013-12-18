Во Владивостоке мужчину подозревают в убийстве собственной жены
18 декабря во Владивостоке в квартире дома на улице Гризодубовой было обнаружено тело 24-летней женщины. На теле было обнаружено ранение в области шеи. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие, по факту обнаружения трупа женщины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний муж потерпевшей. Подозреваемый признался, в ходе ссоры с потерпевшей ударил ее ножом в шею и убил.
В настоящее время по уголовному делу допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается продолжается.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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