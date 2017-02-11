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В поселке Кировский пожарные спасли восьмерых человек

В поселке Кировский пожарные спасли восьмерых человек

Фото: ГТРК Саратов

Вечером 17 декабря, в 20.07, пожарным Кировского района поступило сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного в поселке Кировский на улице Набережная.

В 20.11 на место происшествия прибыли первые расчеты огнеборцев и приступили к тушению. В одной из квартир горела комната. Из задымленных квартир, расположенных на втором этаже,  пожарные спасли восьмерых человек, в том числе одного ребенка. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В 20.24 пожар был локализован, в 21.15 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 25 кв. м.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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