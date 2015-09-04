Режим "одного окна" распространят на резидентов Свободного порта Владивосток – Трутнев
Вице-премьер российского правительства – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил о принятом решении ввести режим "одного окна" для резидентов Свободного порта Владивосток, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".
"Мы помогаем инвесторам, когда они являются резидентами территорий опережающего развития, там у нас есть хороший механизм поддержки – "одно окно". Когда практически все административные вопросы решают за инвестора. По Свободному порту такого режима не предоставлено. Мы сегодня поговорили об этом и приняли решение, что будем предоставлять такой же сервис и резидентам Свободного порта", - сказал Трутнев журналистам по итогам встречи с инвесторами во Владивостоке.
Он подчеркнул, что режим "одного окна" распространится как на иностранных, так и на российских резидентов.
"Разговор именно о том, обо что они спотыкаются. По территориям опережающего развития мы сделали налоговые льготы, режим административного сопровождения и режим в помощи строительства инфраструктуры. По резидентам Свободного порта (…) мы режим административного сопровождения не делали. У нас нет такого механизма. Но вот когда слушаешь вопросы инвесторов, понимаешь, что это, наверное, ошибка. Надо делать", - пояснил полпред.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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