Авиадебоширам запретят летать на самолетах

Установлена процедура внесения авиадебоширов в реестр лиц, ограниченных к воздушной перевозке, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Виолетту Дорожкину, старшнго помощника прокурора края.

Соответствующие изменения внесены в Воздушный кодекс Российской Федерации, закон вступит в силу с началом летних отпусков – 04.06.2018.

Теперь перевозчик будет вправе отказать в заключении договора пассажиру, если он внесен данным перевозчиком в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена.

О факте совершения пассажиром на борту воздушного судна действий, которые могут подпадать под признаки административного правонарушения или преступления, командир воздушного судна информирует в письменной форме руководителя перевозчика. Копия такого документа одновременно вручается пассажиру воздушного судна.

К случаям, когда такая информация направляется относится совершение пассажиром административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна), либо преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте) или ст. 267.1 УК РФ (совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств).

Внести таких пассажиров в реестр «авиадебоширов» возможно не позднее, чем через 30 дней после вступления в законную силу постановления о назначении лицу административного наказания или приговора суда.

Исключить пассажира из указанного реестра необходимо по истечении года также с даты вступления в силу административного постановления либо приговора суда.

В законе установлены исключения, когда пассажиру, внесенному перевозчиком в реестр, не может быть отказано в заключении договора воздушной перевозки.

Например, если пассажир возвращается в Россию с места, откуда кроме как самолетом добраться нельзя. Допустят на борт судна, если такой гражданин следует к месту лечения, сопровождает инвалида к месту лечения, направляется на похороны члена семьи или близкого родственника, а также возвращается из указанных мест. Названные обстоятельства необходимо подтвердить документально.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]