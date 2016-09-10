20 декабря во Владивостоке запланирован массовые отключения холодной воды (список адресов)
Во Владивостоке в среду на 10 часов будут частично отключены сразу две водонапорные станции,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт Примвода. Без воды останутся жители домов на 22 улицах. Не забудьте запастись водой.
Дата начала: 20.12.2017 - 09:00
Дата окончания: 20.12.2017 - 19:00
Причина отключения: 20.12.2017 г. Ремонтные работы
Список адресов:
ВНС «Иртышская»:
Волгоградская, 3-21, 21/1, 12-30.
Волховская, 2, 26а, 27, 29, 31.
Гамарника, 5-23.
Героев Варяга, 2-10, 7, 11.
Днепровская, 19, 98-В.
Днепропетровская, 15-57, 16-38.
Иртышская, 18, 26, 26-а, 26-б, 28-а, 30, 30-а, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 40, 40-а, 40/2, 42, 44, 46, 48, 50.
Иртышский пер. 5, 11.
Карбышева, 4-44, 9-25.
Корнилова, 15-23.
Краснодонская, 2, 4, 6, 9, 11.
Металлургическая, 1-27.
Мичуринская, 3-23, 23а, 4.
Невская, 33.
Постышева, 33-49, 36-42.
Тухачевского, 24-72, 53.
Ульяновская, 2-12/3, 7.
Уссурийский пер., 1.
Шошина, 3-35, 6-18.
ВНС «Карбышева»:
Карбышева, 46-54, 57.
Тухачевского, 62-70.
Шошина, 37, 39, 41.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
20.08.2017 Массовые отключения холодной воды запланированы во Владивостоке(список адресов)
-
18.08.2017 Жители 19 улиц Владивостока останутся без холодной воды(список адресов)
-
29.07.2017 Во Владивостоке запланированы отключения холодной воды(список адресов)
-
09.07.2017 Во Владивостоке запланирована серия "точечных" отключений холодной воды(список адресов)
-
28.05.2017 До конца мая во Владивостоке запланированы 8 локальных отключений холодной воды(список адресов)
-
10.09.2016 Во Владивостоке запланировано крупное отключение холодной воды
Добавить комментарий