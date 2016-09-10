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20 декабря во Владивостоке запланирован массовые отключения холодной воды (список адресов)

20 декабря во Владивостоке запланирован массовые отключения холодной воды (список адресов)

Во Владивостоке в среду на 10 часов будут частично отключены сразу две водонапорные станции,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт Примвода. Без воды останутся жители домов на 22 улицах. Не забудьте запастись водой.

 

Дата начала: 20.12.2017 - 09:00

Дата окончания: 20.12.2017 - 19:00

Причина отключения: 20.12.2017 г. Ремонтные работы

Список адресов:
ВНС «Иртышская»:

Волгоградская, 3-21, 21/1, 12-30.

Волховская, 2, 26а, 27, 29, 31.

Гамарника, 5-23.

Героев Варяга, 2-10, 7, 11.

Днепровская, 19, 98-В.

Днепропетровская, 15-57, 16-38.

Иртышская, 18, 26, 26-а, 26-б, 28-а, 30, 30-а, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 40, 40-а, 40/2, 42, 44, 46, 48, 50.

Иртышский пер. 5, 11.

Карбышева, 4-44, 9-25.

Корнилова, 15-23.

Краснодонская, 2, 4, 6, 9, 11.

Металлургическая, 1-27.

Мичуринская, 3-23, 23а, 4.

Невская, 33.

Постышева, 33-49, 36-42.

Тухачевского, 24-72, 53.

Ульяновская, 2-12/3, 7.

Уссурийский пер., 1.

Шошина, 3-35, 6-18.

ВНС «Карбышева»:

Карбышева, 46-54, 57.

Тухачевского, 62-70.

Шошина, 37, 39, 41.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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