Меховые новинки пополнили ярмарку «Северина». В эту предпраздничную декаду приморских покупательниц ждут и выгодные новогодние предложения.

Кировские мастера создают теплые новинки исключительно из меха российских производителей. Предпочтение, как всегда, отдают норке, лисе, песцу и рыси. Эта шубка из каракульчи, шкурки молодого ягнёнка. Глубокий синий цвет дополняет тонированная норка. Оригинальная модель из черно-белого норкового меха с V-образным воротом выгодно подчёркивает фигуру, образ можно дополнить объёмным шарфом. Сегодня дизайнеры делают акцент на максимальный комфорт моделей, а продавцы — на выгодные условия для покупателя.

Илья Ушаков, управляющий выставки «Северина»: «В новом поступлении мы постарались представить широкий ассортимент расцветок, сочетание мехов и эксклюзивные модели. Каждая девушка хочет быть в центре внимания не только в период праздничных новогодних вечеров, но и всегда! А в этом вам поможет наша новогодняя рассрочка без первого взноса на три года, а скидки поднимут праздничное настроение!»

Для суровой приморской зимы подойдет теплая и нарядная норковая шуба с большим капюшоном из огненной лисы. Большой выбор цветных детских шубок. Выставка-продажа работает в «Универсаме» на втором этаже.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]