Новый год еще в пути, а вот о праздничном меню нужно позаботиться заранее. Деликатесы и сладости — то, без чего не обходится ни один стол, — представлены на продовольственной ярмарке белорусских товаров. Вся продукция произведена по ГОСТу. Что привезли в Приморье?

Свежее мясо, добротная колбаса без красителей и соевого белка, разнообразие сортов сыра и белорусские сладости — всё, из чего складывается вкус жизни, сейчас представлено на ярмарке в широком ассортименте.

Петр Виноградов, консультант продовольственной ярмарки: «У нас представлено четыре мясокомбината: это «Бобрувский», «Снов», «Бров» и «Гродно». Люди пробуют и говорят, что прямо такое же, как в советские времена!»

Новогодний стол должен быть не только красивым, но полезным и вкусным. На ярмарке представлены продукты, знакомые с детства, приготовленные по ГОСТам советских времен.

Подделать можно все, но не подделать качество. Бесплатно продегустировать белорусские продукты может каждый, чтобы лично оценить качество перед покупкой. Стоить отметить и соотношение цены и качества, которое признают покупатели.

Людмила Колесниченко, жительница Владивостока: «Я любительница колбасы! А продукция из Белоруссии всегда славилась!»

Ознакомиться с гастрономическим ассортиментом и приобрести натуральные продукты к новогоднему столу можно ежедневно в спорткомплексе «Динамо» до 29 декабря включительно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]