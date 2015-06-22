В Артеме 9-летний мальчик попал под машину

В полицию города Артема поступило сообщение о том, что на нерегулируемом пешедном переходе автомобиль сбил мальчика. ДТП произошло в районе дома 91 по улице Кирова. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и бригада скорой медицинской помощи.

Полицейские установили, что 41-летний водитель автомашины «Тойота Королла», не снизив скорость перед переходом, сбил маленького пешехода. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 9-летний мальчик получил травму и направлен на амбулаторное лечение.

Стаж вождения водителя – 16 лет. В этом году привлекался к административной ответственности за превышение скорости. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено административное производство.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]