Ярмарка дубленок и меховых изделий "Шубы России" открылась во Владивостоке. Видеорепортаж Ольги Артемовой
Приморская зима отличается холодным ветром. Спасти себя от стужи поможет качественная зимняя вещь. Во Владивостоке стартовала выставка — продажа дубленок и меховых изделий по доступной стоимости.
Для многих шуба – это мечта, на которую нужно долго копить. Однако не все меховые изделия имеют заоблачные цены. Шубы из мутона тому подтверждение. Они отличаются доступной стоимостью и несравнимыми со многими мехами свойствами. Это отличный вариант для тех, кто только начинает знакомство с хорошим и качественным мехом.
Ирина Богомолова, покупатель: «Я уже полгода выбираю себе шубу, и вот наконец-то на выставке «Шубы России» нашла себе идеальную шубу по цене и по красоте».
В сезоне 2018 года в тренде - комбинированные модели. Они придают шубам особую изысканность. В такой обновке вы будете чувствовать себя комфортно и статусно. А вот в преддверии новогодних праздников меховщики выставки «Шубы России» приготовили приятные бонусы — все дублёнки по 12 тысяч рублей, а цены на мутоновые шубы от 15 тысяч. Подобрать новинки зимнего гардероба можно ежедневно до 30 декабря в здании «Океанариума» на Батарейной, 4.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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