«Лермонтовский ГОК» отгрузил 50 тонн вольфрамового концентрата

С начала ноября 2017 года «Лермонтовский ГОК» в посёлке Светлогорье отгрузил заказчикам два вагона стопроцентного вольфрамового концентрата. Объём каждой из поставок – 24,5 тонны.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте промышленности Приморского края, в этом году предприятие получило субсидию из регионального бюджета – 250 миллионов рублей на восстановление производственной деятельности. На эти средства было закуплено новое оборудование и расходные материалы. Часть оборудования уже установлена в цехах комбината.

По словам директора предприятия Юрия Данилова, одних только необходимых для работы реагентиков закуплено на сумму более 20 миллионов рублей. Сейчас фабрика ожидает поставку остального оборудования.

«В феврале мы на два месяца остановим работу, чтобы демонтировать старое оборудование, установить новое и наладить его. После этого возобновим работу», – сообщил Юрий Данилов.

До конца года «Лермонтовский ГОК» планирует продолжать отгрузки. Предприятие стабильно обеспечено заказами и на будущий год. Заказчиком является российское ЗАО «Компания «Вольфрам». Комбинат уже получает средства за проданную продукцию. Сейчас на предприятии трудятся 250 человек. Задержек по выплате заработной платы на предприятии нет.

Отметим, доля произведенной ООО «Лермонтовский ГОК» продукции на российском рынке вольфрамового концентрата составляет 35%. Предприятие является градообразующим для монопрофильного муниципального образования Светлогорье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]