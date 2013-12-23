Приморского вора поймали с поличным
Ранее судимый молодой человек был пойман на попытке кражи вещей из дома в селе Алексей-Никольское.
В уссурийскую полицию обратился 63-летний мужчина с заявлением о проникновении в его загородный дом и попытке хищения принадлежащего ему имущества на сумму более 11 тысяч рублей.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявителя и возможных свидетелей.
Установлено, что потерпевший живет во Владивостоке, а по выходным приезжает в свой загородный дом в село Алексей-Никольское. Во время отсутствия хозяина за домом присматривает сосед. В ходе очередной проверки мужчина обнаружил в доме злоумышленника с вещами и вызвал сотрудников полиции.
Прибывшие полицейские задержали 23-летнего ранее судимого жителя села Алексей-Никольское. В отделе полиции он дал признательные показания и рассказал, что проник в дом через незапертую балконную дверь на втором этаже, однако скрыться с похищенным имуществом не успел. Похищенное возвращено владельцу.
Подозреваемый также сознался в алогичной ранее совершенной краже двух бензопил на сумму 11 тысяч 500 рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу. Фигуранту уголовных дел могут назначить наказание в виде лишения своды на срок до шести лет.
Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным имущественным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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