Магазин дубленок «Рамзес» шокирует покупателей скидками. Видеорепортаж Татьяны Дубко
Новогодний бум в Приморье. В преддверии главного зимнего праздника жители края штурмуют магазины. Ажиотаж подогревают традиционные сезонные распродажи. Свою новогоднюю коллекцию подарков представил и магазин дубленок «Рамзес».
Практичный для приморской погоды и приятный для кошелька: таким должен быть подарок к Новому году, считают сотрудники магазина. Фабричные дубленки от мирового лидера по производству и выделке натуральной кожи. Богатая цветовая палитра, разнообразие фасонов: от смелых молодежных «косух» до роскошной классики — не оставят равнодушными. И целая коллекция по шоковой цене.
Любовь Григорьева, продавец-консультант магазина «Ramses»: «У нас новогодняя распродажа. Продлится до 10 января. Можете купить курточки от 5000 р, дубленки — от 15.000. Цены вас приятно удивят!»
Для дальновидных покупателей осенний хит — куртки из натуральной кожи. Под колоссальную распродажу попали и морозоустойчивые варианты — турецкие дубленки из овчины и тосканского ягненка.
Кристина Беспалова, покупатель: «Меня порадовали скидки. Уже присмотрела модель, позову молодого человека!»
«Поймать» тотальные скидки жители города могут в торговом центре «Универсам», в магазине «Рамзес». Распродажа продлится до 10 января.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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