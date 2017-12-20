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Трамвайные пути — не помеха для владивостокских «мастеров парковки»

Трамвайные пути — не помеха для владивостокских «мастеров парковки»

Во Владивостоке незадачливый автомобилист припарковал свою машину …практически на трамвайных путях.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, трамвай, идущий в сторону Сахалинской, не может проехать по путям на ул. Клубной. Пассажиры покинули трамвай и толкают авто, чтобs сигнализация привлекла внимание хозяина машины.

В комментариях к записи подписчики советуют водителю трамвая продолжить движение, не обращая внимание на помеху, ведь на путях у электротранспорта преимущество. Некоторые считают, что автомобилист специально оставил своего «железного коня» таким образом, потому что хочет получить страховку.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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