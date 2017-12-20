Трамвайные пути — не помеха для владивостокских «мастеров парковки»

Во Владивостоке незадачливый автомобилист припарковал свою машину …практически на трамвайных путях.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, трамвай, идущий в сторону Сахалинской, не может проехать по путям на ул. Клубной. Пассажиры покинули трамвай и толкают авто, чтобs сигнализация привлекла внимание хозяина машины.

В комментариях к записи подписчики советуют водителю трамвая продолжить движение, не обращая внимание на помеху, ведь на путях у электротранспорта преимущество. Некоторые считают, что автомобилист специально оставил своего «железного коня» таким образом, потому что хочет получить страховку.

Публикация от Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) Дек 19, 2017 at 5:02 PST

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]