Трамвайные пути — не помеха для владивостокских «мастеров парковки»
Во Владивостоке незадачливый автомобилист припарковал свою машину …практически на трамвайных путях.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, трамвай, идущий в сторону Сахалинской, не может проехать по путям на ул. Клубной. Пассажиры покинули трамвай и толкают авто, чтобs сигнализация привлекла внимание хозяина машины.
В комментариях к записи подписчики советуют водителю трамвая продолжить движение, не обращая внимание на помеху, ведь на путях у электротранспорта преимущество. Некоторые считают, что автомобилист специально оставил своего «железного коня» таким образом, потому что хочет получить страховку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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