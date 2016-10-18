Почти 100% канализационных стоков Владивостока «заведут» на очистные сооружения до конца 2018 года

Основные работы по реконструкции сетей канализации Владивостока планируется завершить в 2018 году. Об этом было заявлено в ходе совещания под председательством вице-губернатора Приморья Гагика Захаряна, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Совещание, посвященное завершению программы реконструкции канализационных сетей Владивостока, было организовано по поручению врио Губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. В нем приняли участие руководители краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам и предприятия «Приморский водоканал».

Как доложил исполняющий обязанности генерального директора Примводоканала Руслан Кудельский, в настоящее время во Владивостоке работают три комплекса очистных сооружений.

«Это “Центральные” в районе БАМа, “Южные” в районе улицы Фадеева и “Северные” на Де-Фризе. В общей сложности комплексы очищают более 85% всех стоков города», – уточнил и.о. директора Примводоканала, добавив, что комплексы спроектированы с большим производственным запасом.

Гагик Захарян поинтересовался, почему не все канализационные стоки переключены на очистные сооружения.

«Вы говорите, что производственная мощность всех очистных сооружений очень большая, но пока переключено только 85% всех городских стоков. Так почему нет 100% показателя?», – спросил вице-губернатор.

По словам руководства предприятия, главная причина в том, что Владивосток изначально не имел проекта системы канализации, все стоки самотеком уходили в море, и большим прогрессом явилось строительство очистных сооружений.

«Оставшиеся 15% планируются к переключению за 2018 и 2019 годы», – пояснил Руслан Кудельский. Он также сообщил, что у предприятия есть график переключения, заключены договоры на этапы работ, налажен диалог с собственниками земель, на которых находятся выпуски в море.

Руслан Кудельский отметил, что в этом году Примводоканал выполнил огромный объем работ. Так, удалось сократить сброс сточных вод в бухту Золотой Рог на 75% за счет переключения канализационных выпусков. Сейчас они заведены на Центральные очистные сооружения, и работы по переключению последних крупных выпусков в Золотой Рог продолжаются.

На совещании отметили, что основной объем оставшихся канализационных стоков будет «перехвачен» на очистные сооружения, когда решится вопрос с магистральным коллектором под трамвайными путями на улице Борисенко.

«Там значительный объём работ, чтобы его выполнить необходимо убрать трамвайные пути, которые как раз проходят над коллектором», – обозначили руководители Примводоканала.

Гагик Захарян акцентировал внимание на том, что трамвай во Владивостоке необходимо сохранить.

«Пусть для ремонта коллектора под путями придётся на время ограничить движение трамвая, но оставить его необходимо. Трамвай нужен людям, им пользуются, и после ремонта он снова должен ходить», – обозначил задачу заместитель главы Приморья.

Вице-губернатор дал поручение специалистам Примводоканала представить несколько технических просчитанных решений, каким образом достроить и ввести в эксплуатацию эту магистральную ветку коллектора.

Кроме того, Гагик Захарян поручил департаментам по тарифам и ЖКХ проработать проект финансирования и субсидирования работ по завершению реконструкции системы канализации.

«В краевой программе “Чистая вода” эти средства заложены, но направляются они департаментом градостроительства по факту только на строительно-монтажные работы, тогда как проектирование и оформление земель по сумме сопоставимы непосредственно со строительством», – отметил вице-губернатор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]