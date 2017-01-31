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С начала года в Приморье за нарушение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечены свыше 17 тыс. водителей

С начала года в Приморье за нарушение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечены свыше 17 тыс. водителей

Фото: avto-ur.com

По данным Госавтоинспекции, с начала года за нарушение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечены свыше 17 тыс. водителей. В соответствии с действующим законодательством, недобросовестные родители оплатили административные штрафы в размере 3 тыс. рублей. Об сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В этом году на территории Приморского края отмечен рост аварийности с участием несовершеннолетних пассажиров. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 144 ДТП, в результате которых 7 детей и подростков погибли, 170 – получили травмы различной степени тяжести.

22 декабря в Приморском крае пройдут массовые проверки водителей по выявлению нарушений правил перевозки несовершеннолетних. В профилактическом мероприятии будет задействовано максимальное число экипажей дорожно-патрульной службы. Полицейские проверят автомобилистов не только на наличие детских удерживающих устройств (к ним относятся автокресла, автолюльки, бустеры), но и расскажут о последствиях, к которым может привести нарушение требований перевозки несовершеннолетних. Каждый водитель получит тематическую Памятку с выдержками из ПДД.

Проверки пройдут вблизи образовательных учреждений, мест массового пребывания  граждан (торгово-развлекательные центры, центральные площади).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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