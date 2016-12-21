Считанные дни остаются до Нового года. Жители Приморья спешат приготовить подарки своим близким родственникам, и, конечно же, друзьям и коллегам по работе. Но, к сожалению, предновогодние сюрпризы могут быть и не благожелательными. Сотрудники и клиенты Кредитного потребительского кооператива «Первый Дальневосточный» столкнулись с нечестной конкуренцией.



В Кредитном потребительском кооперативе «Первый Дальневосточный» заранее приготовились к праздникам. Новогодние подарки уже ждут постоянных и новых клиентов. Но в предпраздничную рабочую суету финансовой организации вмешались нечестные конкуренты.

Екатерина Кузьмина, председатель Кредитного потребительского кооператива «Первый Дальневосточный»: «Несколькими днями ранее на одном из новостных порталов нашего города в новостной ленте, в рубрике «Происшествия», было размещено сообщение с недостоверной информацией о нашем кооперативе, чему мы были, мягко говоря, крайне удивлены. Мы обязаны на это отреагировать. Как председатель КПК «Первый Дальневосточный» заверяю наших пайщиков, что мы работаем в обычном режиме и никакой ликвидации быть не может. Все финансовые операции ведем по графику».

Несмотря на поведение конкурентов, настроение в «Первом Дальневосточном» праздничное. Каждому пайщику здесь гарантируют сохранность денежных средств.

Татьяна Темникова, заместитель председателя КПК «Первый Дальневосточный» по юридическим вопросам: «В одном авторы публикации безусловно правы. Мы действительно предлагаем, пожалуй, самые выгодные условия по сберегательным программам для пайщиков кооператива. Каждый паевой вклад в КПК «Первый Дальневосточный» мы обеспечиваем недвижимым имуществом и все сделки регистрируем в Росреестре в соответствии с действующим законодательством».

Коллектив уже готов к встрече клиентов. Новый год уже скоро, благодарности и подарки будут приятным сюрпризом для каждого пайщика.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]