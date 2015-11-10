Уже на этой неделе начнется строительство моста через реку Кроуновка в Уссурийском городском округе. Как сообщили в администрации Приморского края, строительство моста займет 11 месяцев. Длина нового мостового перехода с подходами составит 850 метров, самого моста – 121,2 метра. Ширина моста составит восемь метров, включая тротуар шириной 2,25 метра. Завершить работы по строительству моста в село Кроуновка должно завершиться в ноябре 2018 года.

В настоящее время проезд через реку Кроуновка осуществляется по двум временным переправам. Капитальная конструкция была повреждена во время тайфуна «Гони» в 2015 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]