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Уже на этой неделе начнется строительство моста через реку Кроуновка

Уже на этой неделе начнется строительство моста через реку Кроуновка

Фото: primorsky.ru

Уже на этой неделе начнется строительство моста через реку Кроуновка в Уссурийском городском округе. Как сообщили в администрации Приморского края, строительство моста займет 11 месяцев. Длина нового мостового перехода с подходами составит 850 метров, самого моста – 121,2 метра. Ширина моста составит восемь метров, включая тротуар шириной 2,25 метра. Завершить работы по строительству моста в село Кроуновка должно завершиться в ноябре 2018 года. 

В настоящее время проезд через реку Кроуновка осуществляется по двум временным переправам. Капитальная конструкция была повреждена во время тайфуна «Гони» в 2015 году.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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