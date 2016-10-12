"Вести: Приморье": другой Суйфэньхэ
Суйфэньхэ - больше не столица челночников, теперь это центр новой китайской экономики на Северо-Востоке Поднебесной.
Под конец 2017 года там установлен рекорд по объемам грузооборота с Россией. Но и кроме того именно через Суйфэньхе в КНР ввозят товары российского производства, по которым китайцы сейчас буквально сходят с ума.
Специальный репортаж Марии Нетребенко о новой экономической реальности в Китае смотрите сегодня, 20 декабря, в вечерних выпусках программы "Вести: Приморье".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
21.11.2017 Оформления ДТП по Европротоколу улучшили бы ситуацию на дорогах Владивостока в снегопад
-
31.05.2017 Над историческим центром Владивостока нависла угроза
-
26.05.2017 Специальный репортаж: Маяк «Опричник»: прошлое и настоящее
-
10.02.2017 Правило ЭРА-ГЛОНАСС ознаменовало наступление новой эры в автобизнесе Приморья
-
17.01.2017 Во Владивостоке водитель пассажирского автобуса напал на оператора "Вестей Приморье"
-
12.10.2016 Песня о соколе. Специальный репортаж Александра Лукьянова
Добавить комментарий