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"Вести: Приморье": другой Суйфэньхэ

Суйфэньхэ - больше не столица челночников, теперь это центр новой китайской экономики на Северо-Востоке Поднебесной.

Под конец 2017 года там установлен рекорд по объемам грузооборота с Россией. Но и кроме того именно через Суйфэньхе в КНР ввозят товары российского производства, по которым китайцы сейчас буквально сходят с ума.

Специальный репортаж Марии Нетребенко о новой экономической реальности в Китае смотрите сегодня, 20 декабря, в вечерних выпусках программы "Вести: Приморье".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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