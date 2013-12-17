Полиция просит помочь в установлении личности погибшего мужчины

Тело мужчины было обнаружено в лесном массиве в районе перевала Серебряный города Партизанска 15 мая 2016 года, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Приметы: на вид 40—50 лет, рост 182 см, худощавого телосложения, волосы темные с сединой, прямые, лицо овальное, частично отсутствуют зубы, размер обуви — 43.

Особые приметы: цепочка металлическая, кулон металлический в виде иконы Божьей матери с младенцем в овальной рамке. Обратная сторона кулона гладкая, без гравировки.

Был одет: куртка из кожзаменителя демисезонная черного цвета, короткая, без капюшона, мастерка черного цвета, в горизонтальную полоску коричневого цвета на груди, спереди на воротнике замок-молния из металла серого цвета, свитер вязаный черного цвета в горизонтальную полоску, футболка зеленого цвета с короткими рукавами, брюки джинсовые черного цвета, в поясе ремень из тканного материала коричневого цвета, с металлической бляшкой темного цвета, трико серого цвета, носки черного цвета утепленные, ботинки черного цвета из кожзаменителя с литой подошвой.

Гражданам, обладающим информацией о личности погибшего, просьба обратиться по телефону (423) 22-14-265.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]