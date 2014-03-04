ДВФУ возвращается на "материк" (фото)

Дальневосточный федеральный университет направил обращение в Минобрнауки РФ с предложением не продавать четыре объекта недвижимости на материке во Владивостоке и разместить в них подразделения университета. За счет одного из них – здания на Океанском проспекте, 39 – планируется увеличить мощность студенческих общежитий, которые сейчас занимают 11 зданий в материковой части города. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

После переезда ДВФУ в новый кампус на острове Русский объекты на материке были выставлены на электронный аукцион. Однако спустя три года из 55 объектов было реализовано всего 14. Чтобы избежать простоя непроданных зданий и не тратить впустую средства на их содержание, университет рассматривает возможность разместить в них учебные и другие подразделения. С этой целью в Минобрнауки было направлено письмо, обосновывающее необходимость исключения четырех зданий из перечня объектов недвижимости, подлежащих продаже.

По планам, в здании бывшего Гуманитарного корпуса на Алеутской, 56 предполагается разместить Многопрофильный образовательный комплекс ДВФУ.

В здании на Алеутской, 61а, в котором раньше находился Высший колледж корееведения, запланировано размещение Центра русского языка и культуры. В него входят отделение курсового обучения, региональный центр тестирования по русскому языку и подготовительное отделение для иностранных граждан.

Комплекс зданий на Экипажной, 18-б и 18в планируется использовать для военного обучения.

В здании на Океанском проспекте, 39 (Гуманитарный экономический колледж) планируется обустроить дополнительные учебные площади и организовать расселение студентов. Это будет уже 12-м по счету общежитие ДВФУ на материке.

По информации службы проректора по управлению кампусом ДВФУ, сейчас кампус вмещает 80% иногородних студентов. Остальные 20% размещаются в общежитиях в материковой части, и в целом университет обеспечивает всех иногородних студентов местами для проживания. Жилье для сотрудников ДВФУ предоставляется по остаточному принципу. Преподаватели с семьями составляют 20% от проживающих в общежитиях на материке и не более 3,5% от проживающих на острове.

Как особенно подчеркнули в пресс-службе ДВФУ, жилой фонд университета, располагающийся на материке, не подлежит и никогда не выставлялся на продажу.

Отметим, что летом и осенью этого года ДВФУ вновь столкнулся со сложностями при реализации своей городской недвижимости. На продажу были повторно выставлены помещения ТГЭУ в самом центре Владивостока на Океанском проспекте, 19 (литеры Б, Б1, Б2, В), которые предлагают переделать в торгово-офисный центр. После неудачной попытки продать помещения за 585,29 млн рублей их стоимость была снижена. Однако на участие в аукционе так и не было подано ни одной заявки.

Не нашлось желающих приобрести и здание на Мордовцева, 12, которое уже дважды выставлялось на аукцион и, напротив, только растет в цене. Если весной 2015 года помещения оценивали в 431,7 млн рублей, то уже через год – в 476,9 млн. К летнему аукциону, после переоценки, объект вновь подорожал – до 516 млн рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]