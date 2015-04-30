В Приморском краевом театре кукол прошла генеральная репетиция новогоднего спектакля. Трогательная пьеса по мотивам румынской сказки расскажет маленьким зрителям историю о двух снеговиках и заставит пофилософствовать. Почему снежные человечки искали свет и тепло и чем обернулась для них опасное путешествие? Ответы на эти вопросы искали и наши корреспонденты.

Пьеса «Солнышко и снежные человечки» с первых минут погружает публику в зимнее волшебство. На сцене театра кукол завораживает, играя серебристыми красками, новогодняя сказка. На глазах у зрителей происходит маленькое чудо, где оживают необычные персонажи. Снеговички, по-детски трогательные и забавные, заставляют малышей и взрослых размышлять о дружбе, самопожертвовании, умении дарить радость.

Диана Кайдукова, жительница Владивостока: «Они хоть и хотели что-то для себя, но поняли, что нести добро другим — важнее. Наши чувства — они тоже есть, но у других ведь тоже живые души, которые надо понимать. Это очень важно — открыть свое сердце, потому что мы сейчас очень зажаты».

Философский новогодний спектакль ставится в театре не впервые. Приключения удивительных снеговиков наверняка помнят многие взрослые. Спектакль прожил целую жизнь и был забыт на целых 20 лет. Теперь он вновь затрагивает у зрителей душевные струны. Обновленную версию, полную юмора, света и музыки рассказывает режиссер Вадим Перфилов.

Вадим Перфилов, режиссер спектакля «Солнышко и снежные человечки»: «Самое главное — правильно перенести атмосферу со сцены в зал. В этом — главная актерская сложность. Не разрушить атмосферу, а донести в зал, чтобы наши зрители сопереживали героям».

Зима, стужа и вьюга — лучшие спутники двух морозолюбивых приятелей! Но в заснеженном лесу они встречают новых друзей. Смешную белку, неуклюжего медвежонка, длинноухого зайца и мудрую ворону, которые мерзнут, страдают от голода и очень ждут прихода весны. Что же делать добрым Снеговичкам? Недолго думая, они отправляются на поиски солнца. Чем обернется для главных героев опасная для них встреча, приморцы смогут узнать уже в конце декабря и в дни новогодних каникул.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]