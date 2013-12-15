16 приморских рыбаков погибли на льду. Специалисты МЧС подводят итоги 2017-го. Но несмотря на ежегодную черную статику, безрассудные поклонники зимней рыбалки продолжают испытывать лед на прочность. Сегодня депутаты ЗАКС Приморья предлагают кардинальные меры. Как парламентарии собираются повлиять на традиционное зимнее хобби приморцев?

Сразу из четырех лунок в две руки — ловля корюшки и зубатки на комбайн (это специальный вид снастей) — дело хитрое. Владимир Питолин рыбачит с детства. И до сих пор постигает нюансы искусства зимнего подледного лова. Сегодня, к сожалению, в Амурском заливе не клюет. Бывалый рыбак поясняет — новолуние. Но даже «пустые» дни не погасят азарта.

Владимир Питолин, рыбак со стажем: «Охота пуще неволи. Это ж не просто так — рыбку поймать».

В новом сезоне с головой погрузиться в зимнюю рыбалку в прямом смысле успели десятки горе-рыбаков. Интернет пестрит свежей подборкой тонущих, проваливающихся и спасенных. В соцсетях моментально появился новый мем — рисковых фанатов подледной охоты понимают не все. Для рыбаков — увлечение. Для спасателей — работа. В кабинетах законотворцы бьют тревогу: настало время для кардинальных мер.

Депутаты ЗС ПК предлагают ввести штрафы за выход/выезд на лед в период, когда есть ограничения. Так, даже небольшой улов рыбакам может обойтись в 500, 1000, а то и 3000 рублей. К слову сказать, в магазине килограмм корюшки — около 100 рублей. Но, как говорят рыбаки, у рыбки купленной с прилавка и смак не тот.

В Амурском и Уссурийском заливах, по словам сотрудников МЧС, лед еще только формируется. И профилактические меры: уговоры и рейды — уже не действуют, особенно на рыбаков-автомобилистов.

Михаил Исаметов, пресс-секретарь ГУ МЧС по Приморскому краю: «Штрафы будут все же существенной мерой воздействия. Выезды на машине — это риск. И к тому же дорого вытаскивать автомобиль, если о подтоплен».

В 2017-ом с учетом нового сезона на подмерзшей акватории погибли 16 человек. Три машины ушли под лед. Спасатели надеются, что черная статика на этом остановится. Но по-прежнему с опасением ждут весны.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]