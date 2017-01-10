Жители Приморья могут не переживать за тепло в своих квартирах в новогодние праздники
Ситуация с топливом на краевом теплоснабжающем предприятии входит в нормальное русло – на сегодня с сибирских и дальневосточных заводов в адрес "Примтеплоэнерго" отгружено 49,9 тысяч тонн мазута. До конца года будут созданы запасы топлива более чем на 40 дней работы котельных. Активный подход вагонов с топливом ожидается 20-21 декабря, - сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.
Кроме этого, в рамках заключённых контрактов идёт отгрузка угля для котельных предприятия. Это позволит к концу декабря создать месячный запас твёрдого топлива на складах "Примтеплоэнерго". Также сейчас организуются новые конкурсы на поставку мазута, дизельного топлива для электростанций и угля.
По словам руководства "Примтеплоэнерго", на текущий период стабилизирована ситуация с топливом в Партизанском, Артёмовском, Спасском, Лесозаводском филиалах предприятия.
«Отставание от графика поставки топлива пока есть в Новочугуевке и Находке, но с подходом в ближайшие два-три дня вагонов с топливом и там ситуация будет выровнена», – подчеркнули в компании.
В Примтеплоэнерго заверили, что жители края могут не переживать за тепло в своих квартирах в новогодние праздники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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