Телята-новаторы помогают животноводам экономить электроэнергию. Видеорепортаж Ольги Катренко
Телята-новаторы в Партизанском районе. Двухмесячные малыши постепенно вливаются в новый производственный процесс под названием «холодное содержание». А животноводы особым образом экономят электроэнергию. Как уже сегодня уникальная технология оправдывает ожидания приморцев?
Полуденная дойка. Высокопродуктивная корова Моника, рожденная от американского семени, с первой минуты выдает 2,5 литра. За день минимум 27 будет.
Николай Антонович: «Имя дали в честь секретарши Билла Клинтона. А родился бычок от неё, так и назвали — Клинтон. Юмор по-сельски...»
Рекордсменка пока Пицца. 9,5 на ее датчике. А главный компьютер показывает:
Александр Воскобоев, слесарь по обслуживанию доильных аппаратов: «567».
- Сами-то молоко любите?
- Сметану!
Молоком кормится весь этот детский сад. Два месяца малышам. На градуснике — минус пять. А ночами в Новолитовской долине до 25-ти мороза. Но телята круглые сутки веселые, чистенькие, тепленькие. В том-то и соль новаторского метода холодного содержания.
Инга Туркова, телятница СХПК «Новолитовский»: «Тепленькие подстилочки, теплое витаминное питание. Если что, мы их укутаем, укроем».
Каждому крохе — отдельный двухъярусный бокс. Внизу естественным образом, от навоза, подогреваемая подстилка, наверху — чистое сено. Ни копейки не тратят животноводы на тепло. И в старшей группе, где уже окрепшие телята питаются ароматной смесью дробленой кукурузы и травы, та же система обогрева. Для сельхозкооператива экономия как никогда актуальна.
Николай Лемешевский, председатель СХПК «Новолитовский»: «Мы начинали сезон и заканчиваем сезон с разницей в 15 рублей по дизтопливу. Это с ума сойти. 15 числа написал к людям обращение — с извинениями. Буду поднимать цену на молоко. Иначе вопрос встает, как сохранить коров, людей, производство».
Литр молока от Пиццы, Моники и других новолитовских буренок стоит теперь 68 рублей. И это все равно на треть дешевле молочки во владивостокских магазинах. А среди очаровательных закаленных мордашек подрастает надежда всего хозяйства — бычок-производитель голштинских кровей. Имя ему пока не придумали.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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