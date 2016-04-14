Телята-новаторы в Партизанском районе. Двухмесячные малыши постепенно вливаются в новый производственный процесс под названием «холодное содержание». А животноводы особым образом экономят электроэнергию. Как уже сегодня уникальная технология оправдывает ожидания приморцев?

Полуденная дойка. Высокопродуктивная корова Моника, рожденная от американского семени, с первой минуты выдает 2,5 литра. За день минимум 27 будет.

Николай Антонович: «Имя дали в честь секретарши Билла Клинтона. А родился бычок от неё, так и назвали — Клинтон. Юмор по-сельски...»

Рекордсменка пока Пицца. 9,5 на ее датчике. А главный компьютер показывает:

Александр Воскобоев, слесарь по обслуживанию доильных аппаратов: «567».

- Сами-то молоко любите?

- Сметану!

Молоком кормится весь этот детский сад. Два месяца малышам. На градуснике — минус пять. А ночами в Новолитовской долине до 25-ти мороза. Но телята круглые сутки веселые, чистенькие, тепленькие. В том-то и соль новаторского метода холодного содержания.

Инга Туркова, телятница СХПК «Новолитовский»: «Тепленькие подстилочки, теплое витаминное питание. Если что, мы их укутаем, укроем».

Каждому крохе — отдельный двухъярусный бокс. Внизу естественным образом, от навоза, подогреваемая подстилка, наверху — чистое сено. Ни копейки не тратят животноводы на тепло. И в старшей группе, где уже окрепшие телята питаются ароматной смесью дробленой кукурузы и травы, та же система обогрева. Для сельхозкооператива экономия как никогда актуальна.

Николай Лемешевский, председатель СХПК «Новолитовский»: «Мы начинали сезон и заканчиваем сезон с разницей в 15 рублей по дизтопливу. Это с ума сойти. 15 числа написал к людям обращение — с извинениями. Буду поднимать цену на молоко. Иначе вопрос встает, как сохранить коров, людей, производство».

Литр молока от Пиццы, Моники и других новолитовских буренок стоит теперь 68 рублей. И это все равно на треть дешевле молочки во владивостокских магазинах. А среди очаровательных закаленных мордашек подрастает надежда всего хозяйства — бычок-производитель голштинских кровей. Имя ему пока не придумали.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]