Неожиданный "подарок" обрушился на автомобилистку из Приморья (видео)
Под Новый год абсолютно все магазины заманивают покупателей огромными скидками, различными подарками и бонусами. Но, автомобилистка из Приморья не ожидала такого огромного сюрприза. Девушка припарковалась возле строительного магазина, а когда вернулась на парковку, обнаружила на капоте огромную коробку с надписью «Подарок». К счастью, коробка оказалась картонной, и машина не получила серьезных повреждений, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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