Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:42
  0

Неожиданный "подарок" обрушился на автомобилистку из Приморья (видео)

Фото: Newsbox24.tv

Под Новый год абсолютно все магазины заманивают покупателей огромными скидками, различными подарками и бонусами. Но, автомобилистка из Приморья не ожидала такого огромного сюрприза. Девушка припарковалась возле строительного магазина, а когда вернулась на парковку, обнаружила на капоте огромную коробку с надписью «Подарок». К счастью, коробка оказалась картонной, и машина не получила серьезных повреждений, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря