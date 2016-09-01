Более 13 тысяч человек посетили павильоны Приморья на «Днях Дальнего Востока в Москве»

Фестиваль «Дни Дальнего Востока» с огромным успехом прошел в столице. С 8 по 16 декабря мероприятия на двух площадках – Тверской площади и в «Экспоцентре» на Красной Пресне – посетило несколько десятков тысяч человек. Из них павильоны Приморья – не менее 13 тысяч. Жители и гости Москвы смогли получить подробную информацию о гектарах в Приморье, условиях ведения бизнеса, туристических возможностях, познакомиться с культурой региона и «попробовать край на вкус».

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, «Дни Дальнего Востока» столица принимала впервые.

«Многие из вас если и не бывали на Дальнем Востоке, то наверняка наслышаны об удивительной природе этого региона, составляющего треть территории нашей страны, о талантах и гостеприимстве дальневосточников, а также о масштабных изменениях, которые происходят в Тихоокеанской части России. Мы хотим продемонстрировать гостям “Дней Дальнего Востока”, что жить и путешествовать в регионе комфортно и безопасно, а работать – экономически эффективно и выгодно», – обратился к участникам мероприятия заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По поручению врио губернатора края Андрея Тарасенко в экспозицию включили максимум информации о Приморье, чтобы гости мероприятия могли как можно больше узнать об экономическом, социальном, культурном развитии региона. Это сведения о туристском кластере, о крупных проектах в этой области – Игорной зоне, Приморском кольце и прочих. А также отраслевые производства с их продукцией – в портовой сфере, сельском хозяйстве и других.

«Уверен, что фестиваль пройдет с большим успехом. Это отличный подарок для жителей и гостей столицы. И Приморье должно достойно себя показать», – заявлял глава региона.

С 8 по 13 декабря в центре Москвы на Тверской площади прошла Дальневосточная ярмарка, которая знакомила гостей с традиционной культурой и особенной кухней региона, морскими и таежными деликатесами.

Почти за неделю ярмарку на Тверскойпосетили 74 тысячи москвичей и гостей столицы. Для продажи здесь представили более 25 тонн продукции – рыбу (свежезамороженную, вяленую, копченую), краб, трепанг, икру, другие рыбные деликатесы – всего более 100 наименований, а также редко встречающиеся в Москве мясные продукты.

Через стенд Приморья на ярмарке прошли около семи тысяч человек. Посетители смогли приобрести продукцию компании «Приморский кондитер», производителя БАДов из трепанга «Треги-Ф», разработчика и производителя лечебно-профилактических продуктов питания из дальневосточных таежных дикоросов «Лимонник».

В павильоне с рыбой и морепродуктами свою продукцию представил приморский производитель «Доброфлот», в «Чайном доме» каждый желающий мог попробовать сбитень или облепиховый чай с имбирем, приморские сладости.

В один из дней Дальневосточную ярмарку посетил полпред Юрий Трутнев, его сопровождал врио Губернатора края Андрей Тарасенко. Приморцы представили на «Днях Дальнего Востока» крабовый фестиваль, ведущие шеф-повары региона провели мастер-класс по приготовлению блюд с крабовым мясом.

Кроме того, на ярмарке вице-премьера угостили «Ухой дружбы», которая была сварена из рыбы, привезенной из каждого из регионов Дальнего Востока, в 150-литровом чане на открытом огне.

В течение шести дней представители регионов провели 25 видов мастер-классов по традиционным дальневосточным ремеслам, в том числе, по вышиванию оленьим волосом, резьбе по дереву и по кости, нанайской традиционной вышивке. Так, мастер из Приморья учила посетителей фестиваля расписывать деревянную посуду.

В культурную программу ярмарки вошли 11 концертов артистов Дальнего Востока, специально подготовленная к фестивалю в Москве фотовыставка, представляющая первозданную природу Дальнего Востока и его социально-экономический потенциал, а также большое театрализованное представление «Это – Дальний Восток!».

Экономический потенциал каждой из девяти территорий Дальнего Востока презентовали в «Экспоцентре» с 14 по 16 декабря. Здесь же посетители выставки также могли познакомиться с культурой дальневосточных регионов, попробовать местную кухню.

Свободный порт Владивосток, ТОРы, дальневосточный гектар, новые рабочие места, развитие портовой инфраструктуры, туристический кластер, комфортные условия для развития бизнеса – на стендах Приморья представили основные достижения и перспективы развития края, как территории, привлекательной для жизни, сообщил Андрей Тарасенко полпреду в ходе посещения выставки Юрием Трутневым.

В течение трех дней специалисты институтов развития Приморья: Инвестиционного агентства и Центра развития экспорта, консультировали посетителей по вопросам открытия своего дела в Приморье, выборе земельного участка, вакансиям – всего стенд края посетило около двух тысяч человек. Основной поток разделился на три категории, отметили в Инвестиционном агентстве. Первая – те, кто хотят вести бизнес на Дальнем Востоке.

«Это были как физические, так и юридические лица. Люди уточняли, как получить поддержку при ведении предпринимательской деятельности в регионе, как получить землю, преференции новых экономических режимов – ТОР и Свободного порта, в чем их принципиальное отличие. Это проекты строительства экологических отелей, освоения морского побережья, одна из компаний, например, – производит оборудование по переработке отходов в газ, тепло, электроэнергию и синтетическое топливо. Были те, кто только планирует свой проект, и те, кто искал контакты партнеров-поставщиков. Минимум 20 контактов людей, которые заинтересованы в развитии своего бизнеса в Приморье, мы привезли. Будем далее им помогать, сопровождать их проекты», – сообщили в Инвестагентстве края.

Кстати, на специально подготовленной площадке на стенде края глава Приморья, а также представители Инвестиционного агентства и Центра развития экспорта провели ряд деловых переговоров.

Многих территория Приморского края интересовала с туристической точки зрения.

«Вся наша полиграфическая презентационная продукция быстро разошлась, не осталось ни одного буклета. Приходили и иностранцы, для них специально была подготовлена полиграфия на английском языке. Среди гостей было много тех, кто уже планирует путешествие в Приморье. Люди спрашивали, как им распланировать отдых, какие территории посетить, например, интересовались Находкой, Уссурийском, а также отдаленными районами края – Ольгинским, Лазовским, интересовались сколько стоят билеты, как можно доехать. Интересовало путешествие по Транссибу», – отметила представитель Туристско-информационного центра Приморья.

Большой популярностью пользовался путеводитель «Открой Приморский край», а также маршрутные карты по краю и по Владивостоку. Их в основном брали люди, которые интересовались дальневосточным гектаром

Третья категория – школьники. Ребята спрашивали про возможности получения высшего образования и последующего образования в крае. По словам представителей приморского стенда, особый интерес у юных посетителей выставки вызвало то, что край сотрудничает со странами АТР в образовательных обменах.

Кстати, в дни выставки в «Экспоцентре» работала и ярмарка вакансий, которая была ориентирована на выпускников школ и вузов, молодых специалистов и профессионалов со стажем. Здесь можно было пообщаться с представителями кадровых подразделений крупнейших компаний Дальнего Востока, в том числе и Приморья, узнать о текущих вакансиях и мерах государственной поддержки, в том числе при переезде, оставить свое резюме, пройти собеседование и получить работу.

Приморский край на ярмарке вакансий представили Дальневосточный федеральный университет, судостроительный комплекс «Звезда», Тихоокеанский балкерный терминал и другие компании.

Основные экономические достижения и достопримечательности края демонстрировали видеоролики на стенде Приморья, подготовленные с участием компаний края: «Международный аэропорт Владивосток», «Владивостокский морской торговый порт», «Доброфлот», «Транснефть - Порт Козьмино», «Русагро-Приморье», «Прогресс», «Теплое море», «Дальневосточный зерновой терминал», «Морской порт «Суходол», «Приморское кольцо», «Звезда», «Биофарм ДВ», «Мерси Трейд», «Михайловский бройлер», «Приморский кондитер», «Композитное кораблестроение», вузов: ДВФУ, Дальрыбвтуз, ВГУЭС, ТГМУ, организаций: КСК «Фетисов Арена», Приморский океанариум, Приморская картинная галерея, а также фестиваль «Мариинский», Джазовый фестиваль, V-Rox и другие.

Представители официальной делегации Приморья приняли участие в деловой программе «Дней Дальнего Востока». Так, например, вице-губернатор края Павел Серебряков выступил на сессии «Как добиться социального развития Дальнего Востока выше среднероссийского уровня». Ее участники говорили о том, что новые точки экономического роста в регионе не дадут ожидаемого эффекта, если рядом одновременно не будет обеспечиваться социальное развитие – это строительство инфраструктуры, жилья, детских садов, школ, медицинских учреждений, культурный центров. Ранее Президентом России Владимиром Путиным было дано поручение обеспечить к 2025 году рост показателей социального развития дальневосточных регионов выше среднероссийского уровня.

Итоги и перспективы Года экологии в России подвели на секции «Дальний Восток – территория экологически устойчивого развития», в которой приняла участие вице-губернатор Приморья Татьяна Казанцева.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе пресс-конференции с иностранными журналистами отметил, что сотрудничество со странами АТР является основным вектором всех мероприятий, проходящих в Приморском крае. Восточный экономический форум, по инициативе Владимира Путина базирующийся во Владивостоке, стал важной площадкой для налаживания бизнес-контактов между Россией и странами АТР.

«2017 год стал переломным для реализации проектов международных транспортных коридоров “Приморье-1” и “Приморье-2”. Важный проект для экономики Приморского края и Дальнего Востока в целом – алмазная фабрика, старт работе которой дал Президент РФ. В настоящее время ведется активная работа по подготовке местных кадров по специализации «огранщик алмазов», – отметил он.

Особый интерес вызвал павильон с кухней регионов Дальнего Востока. Каждый желающий мог не только узнать об изобилии блюд, с которыми можно познакомиться в кафе и ресторанах Приморья, но и попробовать гастрономические изыски приморских поваров. Так, сотрудники бара «Мумий Тролль» угощали посетителей папоротником с мясом, скоблянкой с кукумарией, черным бургером с морепродуктами, хот-догом с крабом, щами с морской капустой и говядиной, зелеными пельменями с трубачом, чаем с лимонником и другими блюдами.

В этом же павильон гости мероприятия могли приобрести товары, символизирующие край, – шоколад от «Приморского кондитера», рыбные консервы «Доброфлота», сувенирную продукцию на морскую тематику. Не менее двух тысяч человек воспользовались данной возможностью. «Погладить» амурского тигра в фотозоне с дополненной реальностью смогли около тысячи человек.

Большой популярностью пользовался стенд Приморского края в павильоне, посвященном программе «Дальневосточный гектар», – на нем побывали не менее тысячи человек. Гости фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве» подали 24 заявки на получение гектара в Приморье: три – жители Новосибирска, остальные – москвичи.

Возможность бесплатно получить земельный участок в Приморье заинтересовала сотни гостей фестиваля.

«Презентацию о Приморском крае посмотрели много посетителей. Люди задавали самые разные вопросы: о климате, природе, экономике региона. Те же, кто подал заявку на получение гектара, уже хорошо изучили наш край и уже знают, как будут использовать участок. В основном землю берут под индивидуальное жилищное строительство, но есть и те, кто хотят строить теплицы, заниматься сельским хозяйством», – сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений края.

В рамках мероприятия можно было не только выбрать и оформить земельный участок в одном из регионов ДФО, но и пообщаться с участниками программы, уже реализующими свои проекты на гектарах. От Приморья выставку посетили и пообщались с полпредом региональный блогер, получивший девять гектаров, Андрей Попов, инициатор проекта создания школы восточных единоборств Елена Денисова и представитель общины старообрядцев Дальнереченского района, приехавший в Приморье из Боливии по программе содействия переселению соотечественников, Венедикт Реутов.

Организаторы надеются, что, посетив «Дни Дальнего Востока», многие активные москвичи захотят воспользоваться созданными в регионе уникальными возможностями для самореализации и, тем самым, дадут старт новой волне перспективных проектов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]