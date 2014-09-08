В Приморье перед судом предстанет бывший глава Надеждинского сельского поселения

Приморская Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Надеждинского сельского поселения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления, повлекшее причинение тяжких последствий).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, в 2013 году в рамках реализации целевой адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда фигурант от имени администрации поселения заключил с ООО «Дальневосточный консалтинг» договор аренды земли.

На земельном участке на момент заключения сделки располагался находящийся в собственности Надеждинского сельского поселения недостроенный 27-квартирный жилой дом, площадью более 1 тыс. кв.м. В нарушение установленного законом порядка приватизации и списания имущества муниципальной казны по распоряжению чиновника здание исключено из реестра муниципальной собственности.

Кроме того, он указал произвести оценку «недостроя», его демонтаж и возместить в бюджет стоимость строительных материалов.

Между тем, застройщик в соответствии с ранее заключенным муниципальным контрактом, не производя демонтаж объекта незавершенного строительства и использовав его при новом строительстве, возместил в бюджет Надеждинского сельского поселения стоимость конструкций в размере порядка 560 тыс. руб. вместо реальной стоимости более 4,7 млн руб.

Незаконными действиями фигуранта местному бюджету причинен ущерб на сумму более 4,1 млн рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]