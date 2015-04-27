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В Приморье военные прокуроры предотвратили ущерб государству на сумму почти 10 млн рублей

В Приморье военные прокуроры предотвратили ущерб государству на сумму почти 10 млн рублей

Военная прокуратура ТОФ при проверке исполнения законодательства о государственном оборонном заказе установила, что АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» представило госзаказчику для оплаты документы с завышенными данными о стоимости работ по госконтракту на сервисное обслуживание одного из морских буксиров. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на главную военную прокуратуру.

По результатам прокурорского реагирования расходы предприятия, не подлежащие оплате заказчиком, исключены, стоимость работ снижена более чем на 9,9 млн рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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