Дальполиметалл возглавит новый гендиректор

Один из крупнейших в стране производителей свинцового концентрата АО «Горно-металлургический комплекс (ГМК) «Дальполиметалл» в ближайшее время возглавит новый гендиректор, сообщила в среду пресс-служба администрации региона со ссылкой на слова врио губернатора Андрея Тарасенко во время посещения комбината.

Нынешний гендиректор Сергей Ермаков останется на предприятии, но займет другую должность.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс», Арбитражный суд Приморского края утвердил мировое соглашение АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» с кредиторами. Суд прекратил производство по делу о банкротстве предприятия.

Сумма основного долга перед кредиторами составляет 8 млрд 549,211 млн рублей, в том числе перед ООО «Лимкар» (Московская область, учредитель - Промсвязьбанк) - 7 млрд 779,679 млн рублей.

Условия мирового соглашения предусматривают выплату кредиторам задолженности по основному долгу и санкциям четырьмя равными платежами в течение одного года, а погашение начисленных процентов перед всеми кредиторами (за исключением ООО «Лимкар» - ИФ) - частями ежегодно до 20 января 2026 года. Задолженность перед ООО «Лимкар» в размере 8,171 млрд рублей (с учетом процентов) «Дальполиметалл» обязуется погасить в течение десяти лет.

Сообщалось, что Арбитражный суд Приморского края по заявлению Федеральной наологовой службы в марте 2016 года ввел процедуру наблюдения в отношении ГМК «Дальполиметалл», в октябре - внешнее управление сроком на 18 месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета внешнего управляющего было назначено на 10 апреля 2018 года.

ГМК «Дальполиметалл» ведет добычу полиметаллических руд и проводит их селективную переработку с получением свинцового и цинкового концентратов, выпуская до 15% от их общего производства в России. Весь объем произведенного в 2015 году свинцового и цинкового концентратов был экспортирован в Китай и Южную Корею. По данным аналитической слудбы «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2015 году составила 2,4 млрд рублей, чистый убыток - 1 млрд рублей.

Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2016 года, основными акционерами АО «ГМК «Дальполиметалл» являлись Chanam Limited (Кипр) и ООО «Торговый дом - Дальполиметалл».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]