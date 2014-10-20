Корреспонденты ГТРК «Владивосток» получили награды от Россельхознадзора

Корреспондентов ГТРК «Владивосток» пригласили в Управление Россельхознадзора. На ветеринарном и фитосанитарном фронтах в Приморье все в порядке. На этой встрече подвели итоги конкурса, который проводился среди средств массовой информации — отметили и сотрудников нашей компании.

Конкурс журналистских работ проводили с 1 по 15 октября этого года. Участники готовили материалы на определенную тему: с начала следующего года в стране вводится обязательная электронная сертификация на товары, подлежащие ветеринарному контролю. Корреспонденты и журналисты старались донести до предпринимателей цели и задачи нового подхода. Лучшие работы в четырех номинациях отметили организаторы — региональное управление Россельхознадзора и межобластная ветеринарная лаборатория. Призы получила редакция программы «Вести: Приморье», а также ведущая радиоэфиров Кристина Радченко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]