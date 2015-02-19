Приморцы получили более 11 млрд. рублей в качестве социальной поддержки

На реализацию мер социальной поддержки жителей Приморья с начала года направлено 11,22 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании отраслевого общественного экспертного совета 20 декабря.

Как сообщили в администрации Примосркого края, в 2017 году многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам, малоимущим и другим льготным категориям граждан в Приморье были предоставлены 54 вида мер социальной поддержки. 23 из них финансируется из федерального бюджета, 27 – из краевого и четыре – на условиях софинансирования.

На поддержку пенсионеров с начала года было направлено 600 миллионов рублей, семей с детьми – 2,72 миллиарда рублей, малоимущих граждан – 2,39 миллиарда рублей, инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда и других категорий из краевого и федерального регистров – 3,06 миллиарда рублей.

В 2017 году была введена новая социальная выплата – компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт. Ее стали получать собственники жилья, проживающие в одиночестве или в семье из пенсионеров: достигнувшие возраста 70 лет – в размере 50%, достигнувшие возраста 80 лет – в размере 100%. Правом на эту компенсацию в 2017 году воспользовались 17,8 тысяч приморцев, общая сумма выплат составила 19,2 миллиона рублей.

С нового года по поручению Президента РФ Владимира Путина малоимущие и молодые родители будут получать ежемесячную выплату на первого родившегося в семье ребёнка. По предварительным расчетам, затраты федерального бюджета на новую меру социальной поддержки молодых родителей в крае могут превысить 340 миллионов рублей. Ежемесячная выплата должна соответствовать размеру прожиточного минимума для детей, установленному в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В Приморским крае это почти 13,6 тысяч рублей. Это значит, что семья из трех человек – мама, папа и малыш, должна иметь доход порядка 59,3 тысяч рублей в месяц.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]