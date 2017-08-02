Во Владивостоке новая коллекция одежды из меха заиграла модными красками. В спорткомплексе «Динамо» развернула работу крупнейшая в России ярмарка «Русский мех». Новый 2018 год кировские мастера предлагают встретить в теплой обновке.

Теплом кировского меха можно наслаждаться и в снегопад, и сильную стужу. Не даром выставка «Русский мех» следует вековым традициям. Ведь мастера не только знают секреты обработки пушнины, но и владеют современными технологиями от покраски до пошива одежды. Под Новый год представители «меховой столицы» привезли во Владивосток более 5 тысяч моделей новой коллекции зима—2018.

Илья Зверев, управляющий выставки «Русский мех»: «Так как мы являемся производителями меха, все изделия находятся на гарантии, действуют скидки. Специально для Нового года мы запустили акцию. Все изделия можно приобрести в рассрочку до 3 лет, без первоначального взноса и переплат».

Среди ведущих производителей пушнины «Русский мех» ценится во многих странах, благодаря качеству высокого уровня. Для модниц здесь огромный выбор топ-новинок разнообразной цветовой гаммы. Оригинальные шубки классической и укороченной длины из высококлассной норки, соболя и лисы. Практичные изделия из каракуля, мутона, стриженного бора и нутрии. Шубы с отстегивающимся рукавом позволят менять его длину и дополнять гардероб перчаткой. Богатый ассортимент моделей от 38-го до 68-го размера будет радовать горожан до 25 декабря по адресу Западная, 13.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]