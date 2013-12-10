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Причинение смерти по неосторожности обойдется машинисту в Находке судебным штрафом

Причинение смерти по неосторожности обойдется машинисту в Находке судебным штрафом

Фото: pravovsem59.ru

В Находке суд назначил судебный штраф машинисту, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В суде установлено, что в мае 2017 года фигурант дела допустил нарушения при запуске двигателя тепловоза. Из-за этого взорвался главный резервуар, разлетевшиеся осколки травмировали стоявшего рядом человека. От полученных травм потерпевший скончался.

С учетом отсутствия судимости, небольшой тяжести совершенного преступления, признания вины суд прекратил уголовное дело и назначил подсудимому судебный штраф.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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