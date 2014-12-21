Серия новогодних турниров по шахматам стартует 23 декабря во Владивостоке
Серия открытых новогодних турниров по шахматам во Владивостоке стартует в субботу, 23 декабря. За столами встретятся сильнейшие шахматисты города различного возраста. Мероприятие пройдет на базе муниципального Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43).
Как сообщили в администрации Владивостока, открытый новогодний турнир по шахматам будет проходить с 23 декабря 2017 года по 9 января 2018 года. Всех желающих приглашают посетить интеллектуальные соревнования и поболеть за спортсменов. Вход свободный. Расписание открытого турнира прилагается.
Спортсмены, занявшие призовые места в каждом турнире получат грамоты, медали и призы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
04.07.2015 Во Владивостоке стартует шахматный фестиваль «Город у моря»
-
02.09.2017 Городской чемпионат по русским шашкам стартует во Владивостоке
-
22.12.2017 Анонс на 23 декабря
-
16.12.2017 Анонс на 17 декабря
-
21.12.2014 Анонс на 22 декабря
-
23.12.2014 Анонс на 24 декабря
Добавить комментарий