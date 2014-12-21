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Серия новогодних турниров по шахматам стартует 23 декабря во Владивостоке

Серия новогодних турниров по шахматам стартует 23 декабря во Владивостоке

Фото: Администрация г. Владивостока

Серия открытых новогодних турниров по шахматам во Владивостоке стартует в субботу, 23 декабря. За столами встретятся сильнейшие шахматисты города различного возраста. Мероприятие пройдет на базе муниципального Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43).

Как сообщили в администрации Владивостока, открытый новогодний турнир по шахматам будет проходить с 23 декабря 2017 года по 9 января 2018 года. Всех желающих приглашают посетить интеллектуальные соревнования и поболеть за спортсменов. Вход свободный. Расписание открытого турнира прилагается.

Спортсмены, занявшие призовые места в каждом турнире получат грамоты, медали и призы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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