Открытое первенство по спортивному туризму «Новогодние старты» пройдет во Владивостоке

В субботу и воскресенье, 23 и 24 декабря, во Владивостоке состоится открытое первенство города по спортивному туризму «Новогодние старты». Соревнования пройдут на базе школы № 48 (проспект 100-летия Владивостока, 133а). Мероприятие организовано при поддержке администрации краевой столицы.

Участники, занявшие призовые места, получат медали и грамоты, а команды наградят дипломами соответствующих степеней.

Открытие соревнований 23 и 24 декабря в 10 часов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]