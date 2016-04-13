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Открытое первенство по спортивному туризму «Новогодние старты» пройдет во Владивостоке

Открытое первенство по спортивному туризму «Новогодние старты» пройдет во Владивостоке

В субботу и воскресенье, 23 и 24 декабря, во Владивостоке состоится открытое первенство города по спортивному туризму «Новогодние старты». Соревнования пройдут на базе школы № 48 (проспект 100-летия Владивостока,  133а). Мероприятие организовано при поддержке администрации краевой столицы.

Участники, занявшие призовые места, получат медали и грамоты, а команды наградят дипломами соответствующих степеней.

Открытие соревнований 23 и 24 декабря в 10 часов.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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