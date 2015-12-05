Во Владивостоке пройдет чемпионат и первенство города по черлидингу «Снежный барс»
23 декабря во Владивостоке на базе спортивного комплекса «Юность» пройдет чемпионат и первенство города по черлидингу «Снежный барс». В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов из 13 команд. - сообщили в администрации города.
Черлидинг – один из самых ярких, зрелищных и эмоциональных видов спорта. Это своеобразный сплав гимнастики, акробатики и танцев, который мало кого оставляет равнодушным.
Жителей и гостей города приглашают поддержать черлидеров, посетив чемпионат «Снежный барс». Начало в 11.30, вход свободный.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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