«Рождественский фестиваль» инструментальной музыки пройдёт во Владивостоке

В субботу, 23 декабря, во Владивостоке пройдёт «Рождественский фестиваль» инструментальной музыки. Юные артисты – воспитанники муниципальных музыкальных школ и школ искусств - представят самые разные номера – от классики до современной музыки. Мероприятие состоится в 16 часов в большом зале детской школы искусств № 1 имени Сергея Прокофьева (ул. Уборевича, 5).

Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, уже ставший традиционным фестиваль инструментальной музыки проходит в преддверии Нового года. На сцену с музыкальными номерами выходят воспитанники всех школ искусств города. В этом году в фестивале примут участие порядка 60 ребят.

Завершится «Рождественский фестиваль» на приятной ноте – всем участникам будут вручены грамоты и подарки от администрации Владивостока. Вход на фестиваль свободный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]