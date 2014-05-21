«Рождественский фестиваль» инструментальной музыки пройдёт во Владивостоке
В субботу, 23 декабря, во Владивостоке пройдёт «Рождественский фестиваль» инструментальной музыки. Юные артисты – воспитанники муниципальных музыкальных школ и школ искусств - представят самые разные номера – от классики до современной музыки. Мероприятие состоится в 16 часов в большом зале детской школы искусств № 1 имени Сергея Прокофьева (ул. Уборевича, 5).
Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, уже ставший традиционным фестиваль инструментальной музыки проходит в преддверии Нового года. На сцену с музыкальными номерами выходят воспитанники всех школ искусств города. В этом году в фестивале примут участие порядка 60 ребят.
Завершится «Рождественский фестиваль» на приятной ноте – всем участникам будут вручены грамоты и подарки от администрации Владивостока. Вход на фестиваль свободный.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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