Приобрести продукты к праздничному столу жители Владивостока смогут на новогодней ярмарке
В преддверии Нового года – 23 и 24 декабря - во Владивостоке развернётся продовольственная ярмарка. Она будет работать с 10 до 17 часов по адресу: ул. Светланская, 22 (парковка краевой администрации).
Как сообщили в администрации Владивостока, на новогодней ярмарке можно приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мёд, соления, кондитерские изделия и другие продукты к новогоднему столу.
4 и 5 января 2018 года здесь же состоится рождественская ярмарка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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