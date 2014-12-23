Приобрести продукты к праздничному столу жители Владивостока смогут на новогодней ярмарке

В преддверии Нового года – 23 и 24 декабря - во Владивостоке развернётся продовольственная ярмарка. Она будет работать с 10 до 17 часов по адресу: ул. Светланская, 22 (парковка краевой администрации).

Как сообщили в администрации Владивостока, на новогодней ярмарке можно приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мёд, соления, кондитерские изделия и другие продукты к новогоднему столу.

4 и 5 января 2018 года здесь же состоится рождественская ярмарка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]