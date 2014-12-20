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Анонс на 24 декабря

24 декабря во Владивостоке с 10.00 до 17.00 на центральной площади развернется продовольственная ярмарка.

24 декабря в Находкинском театре кукол всем желающим предлагают отметить «Новый год у Морского царя».

24 декабря г. Владивосток, лесной массив рядом с гостиницей «Русь» (ул. Русская, 100). Велоспорт, маунтинбайк. Снежная велогонка эндуро «На призы Деда Мороза-2017». Старт в 12.00.

24 декабря г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Северсталь» Череповец. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

24 декабря г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Новогодний турнир по вольной борьбе. 

24 декабря г. Владивосток, Дворец спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43). Новогодний турнир г. Владивостока по самбо среди юношей. 

24 декабря — День воинской славы России — День взятия турецкой крепости Измаил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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