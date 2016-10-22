Конкурс снежных фигур «Парад снеговиков» и торжественное открытие «Зимнего городка» состоятся в Артёме в рамках всероссийского зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять».

Как рассказали в администрации Артёмовского городского округа, праздничные мероприятия пройдут на территориях, отремонтированных по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». Предновогодние акции стартуют в городе 23 декабря и будут проходить на протяжении всех зимних каникул.

В парке культуры и отдыха Артемовского городского округа состоится конкурс снежных фигур «Парад снеговиков», а затем торжественно откроют «Зимний городок» и начнётся новогоднее праздничное представление «Необыкновенные встречи под Новый год».

В Артеме в рамках реализации первого этапа проекта «Формирование комфортной городской среды» было отремонтировано 18 придомовых территорий. Помимо этого была благоустроена Аллея влюбленных, где заменили 27 столбов освещения, а также бордюры и асфальтобетонное покрытие, уложили новую брусчатку на главной площади города. Также новые столбы освещения установлены и на запасном стадионе за Дворцом культуры угольщиков.

В ходе проекта в городах и поселках Приморья с населением больше тысячи человек приводят в порядок дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы. Программа рассчитана на шесть лет, 2017 год – пилотный. На реализацию проекта в этом году в Приморье предусмотрено более 500 миллионов рублей из федерального, краевого и муниципальных бюджетов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]