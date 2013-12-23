Стало известно, как будут работать приморские пункты пропуска на новогодних праздниках

В период новогодних каникул пункты автомобильного пропуска через государственную границу в Приморье изменят режим работы. О том, на какие дни поездку лучше не планировать, рассказали в департаменте туризма края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Так, пассажирское направление на пункте пропуска «Пограничный» будет закрыто только 1 января. Все остальные праздничные дни МАПП будет работать в штатном режиме.

Пункт пропуска «Полтавка» закрывается 1 и 7 января, в остальные дни продолжит работу по обычному графику.

Для МАПП «Краскино» выходными днями станут 31 декабря, а также праздничные дни 1, 2 и 7 января.

Через пункт пропуска «Турий Рог» туристы не смогут пройти границу 31 декабря, 1, 2, 4, 5 и 7 января.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]