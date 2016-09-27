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Вчера, 16:37
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Сразу семь новых улиц появилось в приморской столице. Видеорепортаж Максима Каленника

Сразу семь новых улиц появилось в приморской столице. Решение об обновлениях приняли на заседании комиссии по городской топонимике. Почтовики Владивостока новые улицы приморской столицы уже изучили. По адресным строчкам на письмах и посылках. Этих названий на картах еще нет, а первая посылка с нового адреса уже зарегистрирована! Она уйдет в далекий Калининград, на обратную сторону планеты и, внимание, на улицу Владивостокскую!

В краевом сортировочном центре корреспонденцию сортируют круглые сутки. Теперь у владивостокских почтальонов работы явно прибавится.

Ольга Лукаш, начальник Владивостокского почтамта: «Еще до принятия решения наши сотрудники уже знают, где это находится, где какой дом. Они — кладезь информации в этом смысле. Знают каждый район Владивостока».

Тиражи карт придется перепечатывать. Семь новых улиц по славной исторической владивостокской традиции разместили по «гнездовому принципу».
Большинство новых улиц появилось в северной части Владивостока — Алданская, Верхоянская, Памирская и Пиренейская. Расположились они в новом дачном массиве Синяя Сопка, где уже есть улицы в честь других горных вершин и хребтов.

Там же, на севере, но с другой стороны федеральной трассы появилась улица Флагманская. Спускаемся по карте южнее. В районе Океанской, где уже есть квартал улиц русских художников теперь, на одного художника стало больше. Улица Исаака Левитана. Но самая интересная улица — Кронштадтская — появилась намного южнее, на острове Русский. Она петляет по грунтовым дорогам в глубине острова между сопок и тянется до бухты Воевода. И теперь она входит в пятерку самых длинных улиц города — около 13 километров.

И, кстати, про Кронштадтскую — на новой и одной из самых длинных улиц города пока даже двух десятков домов не наберется. Но именно с этой улицы в далекий Калининград на улицу Владивостокская идет эта посылка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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