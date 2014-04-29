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Вчера, 16:55
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Житель Владивостока ударом с ноги отправил сожительницу в больницу

Житель Владивостока ударом с ноги отправил сожительницу в больницу

Первомайским районным судом г. Владивостока вынесен приговор местному жителю, 1981 г.р., который признан виновным и осужден по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокурора Первомайского района Владивостока К. С. Харченко, в июле 2017 года житель г. Владивостока в состоянии алкогольного опьянения из ревности нанес один удар ногой в голову своей сожительнице. В результате указанных действий потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью, по поводу которого последняя длительное время проходила лечение в медицинском учреждении.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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