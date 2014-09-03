Подозрительный минивэн удивил своим содержимым приморских сотрудников ДПС
Сотрудники дорожно-патрульной службы и госинспекторы Россельхознадзора пресекли перевозку продукции животного происхождения без документов. Опасные деликатесы изъяты, их владелец оштрафован.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор, в Шкотовском районе, на участке автомобильной трассы Артем–Находка–порт Восточный, сотрудники ГИБДД остановили минивэн, следовавший из Большого Камня во Владивосток.
При осмотре в салоне и багажнике автомашины правоохранители обнаружили морские деликатесы без документов.
Всего в минивэне оказалось 15 брикетов замороженного гребешка (13 кг), 13 пластиковых контейнеров мяса краба (11кг), краб стригун (7 кг), икра морского ежа на подложке в количестве 39 штук (7 кг), рыба лососевых пород (2 шт). Также в машине находился и живой краб (21 особь).
На упаковке всей продукции отсутствовала маркировка со сведениями о производителе, дате выработки и окончании срока годности. Всю нелегальную продукцию изъяли из оборота. В отношении водителя вынесено постановление о наложении административного штрафа.
Изъятые деликатесы переданы владельцу продукции для последующей утилизации или уничтожения на выбор владельца и за его счет. Живой краб возвращен в естественную среду обитания.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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